Москва, 27 мая, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Запрет на сверхурочную работу таксистов позволит устранить многие недостатки в их работе, считает адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу депутатов Госдумы РФ оборудовать системой ГЛОНАСС все автомобили такси в России, она отметила:

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Действительно, постоянно увеличивающееся количество ДТП с участием такси требует от законодателей ввести нормы, регулирующие работу такси. Запрет на работу сверх нормы позволит устранить такие недостатки труда таксистов, как хроническая усталость, недосып. Кроме того, ранее сообщалось, что один из самых крупных агрегаторов планирует ввести фиксированную оплату работы таксистов за определенное количество поездок или отработанных часов.

Совокупность таких мер, безусловно, позволит таксистам трудиться в спокойных условиях, исключив гонку за каждым заказом. Но, вероятнее всего, все эти изменения приведут к удорожанию стоимости услуг таксистов. Но, на мой взгляд, безопасность важнее».

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв («Единая Россия») сообщил, что доработанный ко второму чтению законопроект об агрегаторах такси предполагает оборудование автомобилей таксистов системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя. Парламентарии полагают, что такая норма не позволит водителям такси работать сверх нормы.