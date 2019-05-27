Калининград, 27 мая, 2019, 14:22 — ИА Регнум. В центре Калининграда прошло мероприятие, приуроченное к Дню памяти жертв СПИДа, во время которого свой ВИЧ-статус проверили около ста человек, сообщила сегодня, 27 мая, пресс-служба регионального правительства.

(сс) fernandozhiminaicela Анализ крови

В 2018 году было обследовано 25,8 процента населения области на ВИЧ, выявлено 433 новых случая ВИЧ-инфекции, по сравнению с 2017 годом — на 23% меньше. Такие данные приводит начальник отдела организации оказания медицинской помощи регионального минздрава Ольга Пурынзина.

По словам руководителя Центра СПИД Областной инфекционной больницы Николая Черкеса, за все время распространения ВИЧ-инфекции в регионе умерли от СПИДа 4570 человек, наибольшее их число — преимущественно в первые годы, когда не была отлажена система получения пациентами антиретровирусной терапии