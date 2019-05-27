Киев, 27 мая, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может отменить указ пятого президента Петра Порошенко, которым была начата экономическая блокада «отдельных регионов Донбасса» (ДНР и ЛНР). Об этом 27 мая на согласительном комитете Верховной рады Украины заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

(сс) Catrifle Александр Вилкул

«Мы все ждем от новоизбранного президента тех шагов, которые он обещал делать в первую очередь. Во-вторых, на которые он сегодня имеет все полномочия, для этого не нужен парламент. Первое — нужно прекратить гуманитарную, транспортную, экономическую и энергетическую блокаду Донбасса, как первый шаг к миру… Нужно снять блокаду, президент может это сделать. Это очень и очень важно», — считает Вилкул.

По его словам, Киев может начать выплату пенсий и социальных выплат в Донецке и Луганске через представительства Международный комитет «Красного Креста».

«Нам говорят, что там невозможно выплачивать пенсии и социальную помощь. Во-первых, можно выплачивать, отменив регистрацию. Тогда люди смогут легче получать пенсии на тех территориях, которые мы контролируем. При помощи «Красного Креста», как это делается во многих странах, можно платить и пенсии, и социальную помощь на тех территориях, которые мы временно не контролируем», — добавил Вилкул.

Он также призвал Зеленского скорее начать прямые переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

«Не может быть реального мира без реальных переговоров. Мы настаиваем на том, чтобы президент вышел на прямые переговоры с Российской Федерацией, потому что это — единственный путь. Чем скорее он это сделает, тем быстрее перестанут страдать люди-украинцы. Мы же говорим, что у нас единая Украина», — подытожил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года президент Порошенко подписал указ о введении экономической блокады Донецка и Луганска. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении полной экономической блокады ДНР и ЛНР. В частности, документ обязал правительство принять меры по прекращению перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах указанных областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер и предоставляемых украинскими и международными гуманитарными организациями.

В указе сказано, что блокада должна действовать до выполнения пунктов Минских соглашений, касающихся прекращения огня и отвода войск от линии разграничения. Стоит отметить, что украинская сторона эти пункты выполнять не собирается, и как только войска ДНР и ЛНР отходят от линии фронта, освободившиеся позиции сразу же занимают ВСУ, тем самым используя Минские соглашения для дальнейшего захвата территорий ДНР и ЛНР.