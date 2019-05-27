Москва, 27 мая, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Благотворительный фонд «Система» (оператор социальных инвестиций АФК «Система) и ПАО «Микрон» подвели итоги всероссийской образовательной программы «Микроэлектроника. 157-й уровень». Как сообщает пресс-служба АФК «Система», в рамках демонстрационного дня участники программы представили свои проекты в области интернета вещей, сенсорики, робототехники и других перспективных сегментов микроэлектроники, разработка которых велась в течение года под руководством кураторов и наставников от вузов и от предприятий-партнеров.

Пресс-служба АФК «Система» «Система» выделила миллион рублей лучшим студенческим проектам

По итогам голосования жюри самые высокие оценки получили команды четырех технических вузов РФ (ДВФУ, МИЭТ, ТГУ, ТПУ), которые разделили грантовый фонд от БФ «Система» в размере 1 млн рублей.

Команды ДВФУ разработали DBS/SCS нейростимулятор для купирования неврологических заболеваний и RFID+Bluetooth метки для логистики и навигации на промышленных и добывающих предприятиях. Студенты МИЭТ представили роботизированный загрузчик пластин для микроэлектронного производства. Систему датчиков-газоанализаторов на основе mesh-сети для контроля утечек газа разработали студенты Томского государственного университета. Томский политехнический университет предложил решение по автоматизации производственного плана. Все проекты технически проработаны и доведены до стадии прототипа, сегментированы по рынку и имеют высокую степень готовности к серийному производству.

Благотворительная образовательная программа «Микроэлектроника. 157-й уровень» была разработана БФ «Система» совместно с «Микроном» в 2018 году. Главная задача программы — подготовить инженеров нового поколения, соединив вузовскую теорию с практикой технологической индустрии. Тестируя новую модель образовательной программы в формате learning-by-doing, с участием ведущих технических вузов и крупнейших производственных компаний, БФ «Система» ставит своей целью сократить существующий разрыв между компетенциями, которые студенты получают в вузе, и фактическими требованиями отрасли.

В образовательной программе участвовали студенты 3−4-го курсов бакалавриата и 1−2-го курсов магистратуры семи ведущих технических вузов России (ДВФУ, ТГУ, ТПУ, МИЭТ, МАИ, АГУ, УрФУ). В ходе программы они объединились в 22 проектные команды и под руководством опытных наставников прошли практический курс проектной работы, познакомились с техпроцессами крупнейшей микроэлектронной фабрики России, посетили авторские лекции и мастер-классы по актуальным темам развития технологической индустрии и управлению продуктом, что позволило разработать решения, которые могут быть использованы в серийном производстве.