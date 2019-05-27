Ярославль, 27 мая, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Ярославская область завоевала одну золотую, две серебряных и две бронзовых медали VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в Казани. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Вероника Базанова

WorldSkills — всемирное соревнование по рабочим профессиям. В нем участвуют молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей.

Всего Ярославскую область представляли 9 участников. В финале 2019 года, где по 91 компетенции соревновались 1500 конкурсантов со всей России, ярославцы выиграли 5 медалей. В компетенции «Дошкольное воспитание» 1-е место заняла студентка Ярославского педагогического колледжа Вероника Базанова. Серебряные медали выиграли студентка Ярославского градостроительного колледжа Полина Лагерева (в компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома») и обучающийся Центра детско-юношеского технического творчества Михаил Лях (в компетенции «Электроника — юниоры»). Бронзу завоевали студентка Ярославского промышленного экономического колледжа им. Н. П. Пастухова Полина Левкова (в компетенции «Охрана труда») и студент Ярославского профессионального колледжа № 21 Владимир Кочнев (в компетенции «Сварочные технологии — юниоры»).

В общем медальном зачете Ярославская область заняла 20-е место из 83 возможных. При этом ни один колледж или техникум региона не вошел в топ-100 лучших образовательных организаций движения WorldSkills Russia за 2018 год. Данный рейтинг составляется на основе нескольких критериев, среди которых наличие победителей и конкурсантов национального чемпионата WorldSkills, наличие среди преподавательского состава сертифицированных экспертов движения WorldSkills, участие учебного заведения в подготовке конкурсантов к чемпионату Европы EuroSkills и ряд других.