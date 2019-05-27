Трамп: США не стремятся менять режим в Иране
Токио, 27 мая, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране, заявил Дональд Трамп 27 мая, находясь с визитом в Японии, сообщает CBS.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
По словам президента США, он может представить, что Вашингтон однажды заключит новую сделку с Тегераном для сдерживания его ядерной программы.
Напомним, отношения США с Ираном усложнились после прихода Трампа к власти. В начале мая 2018 года ситуация обострилась значительно: США вышли из соглашения по иранскому атому, которое было заключено в 2015 при активнейшем американском участии.
Также Трамп восстановил режим американских санкций против Ирана. В последние недели напряженность между двумя странами возросла.