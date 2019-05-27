Париж, 27 мая, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Шестая ракетка мира Петра Квитова снялась с соревнований на Открытом чемпионате Франции Roland Garros. Об этом чешская теннисистка написала на своей странице в Twitter.

(сс) Peter Menzel Петра Квитова

«С большим сожалением сообщаю о снятии с Roland Garros», — написала Квитова.

Причиной снятия стала травма левого предплечья. По словам Квитовой, МРТ подтвердило надрыв связок.

Соперница Квитовой по первому кругу турнира Сорана Кырстя сыграет против словенской теннисистки Каи Юван.

Напомним, Roland Garros проходит в Париже с 26 мая по 9 июня. Действующей победительницей турнира является румынская теннисистка Симона Халеп.

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