Амстердам, 27 мая, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Нидерландская правопопулистская Партия свободы теряет свои места в Европейском парламенте по итогам выборов, передает канал n-tv 27 мая. Ее лидер Герт Вилдерс признал поражение, но пообещал вернуться.

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Партия свободы набрала 3,5% голосов, что недостаточно для получения даже одного депутатского места в парламенте. Ранее партия была представлена тремя депутатами.

Герт Вилдерс назвал такой итог «неутешительным результатом», но пообещал, что его партия когда-нибудь вернется в парламент. Также он отметил успехи своих коллег по фракции «Европа наций и свобод».

«К счастью, наши друзья в Италии, Франции и Фландрии одержали весомую победу. Поздравляем Маттео, Марин и Тома!» — отметил он, имея в виду лидеров правопопулитских партий Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Тома Ван Грикена.

Голоса Партии свободы перетянула на себя молодая партия «Форум за демократию», созданная интеллектуалом-евроскептиком Тьерри Боде. Как сообщало ИА REGNUM, партия Боде была фаворитом в опросах избирателей, но в итоге заняла третье место, получив три места в Европейском парламенте.

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