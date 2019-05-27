Киев, 27 мая, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Украинские эксперты неоднозначно отреагировали на информацию о том, что советник президента Владимира ЗеленскогоДмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа» и именно он поведет политическую силу на досрочные парламентские выборы.

President.gov.ua Владимир Зеленский

ИА REGNUM напоминает, что соответствующее заявление было озвучено сегодня, 27 мая, самим Разумковым. До этого в едином реестре Минюста Украины главой партии «Слуга народа» был указан юрист студии «Квартал 95» Иван Баканов, которого 22 мая назначили первым заместителем председателя службы безопасности Украины. Отметим, что это решение не является политической сенсацией — еще несколько дней назад заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка публично заявил, что именно Разумков возглавит президентскую партию.

«Разумков — анемичный невнятный юноша с тревожным взглядом, он никак не ассоциируется с дерзким образом «слуги народа», типичный закулисный работник. Вытаскивать его под свет софитов в качестве лидера партии — убийственное решение», — анализирует ситуацию журналист Леонид Швец.

Не согласен с ним политический эксперт Михаил Чаплыга, который считает, что назначение Разумкова — это «самое мудрое кадровое решение со дня инаугурации».

Напомним, что досрочные парламентские выборы должны пройти на Украине 21 июля. Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», политсилу «Слуга народа» готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 33,3% среди всех опрошенных).