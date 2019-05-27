Орск, Оренбургская область, 27 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области Федерация профсоюзов выразила обеспокоенность продолжающимся ростом задолженности по зарплате перед работниками орского предприятия ОРМЕТО-ЮУМЗ. По данным профкома завода, за март полностью рассчитались только с работниками одного цеха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профсоюзной организации.

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Тема кризиса и задолженности по зарплате поднималась сегодня, 27 мая, на аппаратном совещании у врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. В минэкономразвития области заявили, что с 27 мая по 2 июня планируют начать производство конвертора по заказу предприятия «Уралмаш». Выпуском продукции займется компания «Уралмаш — Горное Оборудование», которая берет в аренду мощности ЮУМЗа. Именно поступлениями от арендных платежей планируют закрыть текущую задолженность по зарплате перед работниками машзавода. Очередной срок назван — 10 июня.

«Мы пристально следим за ситуацией на орском предприятии, особенно в части выполнения обязательств перед работниками. Пока нет понимания, какое количество сотрудников будет трудоустроено на «Уралмаш — Горное Оборудование» и как ЮУМЗ планирует рассчитываться с работниками по платежам, связанным с сокращением», — сказал председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков.

Напомним, машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске находится в стадии банкротства. При этом региональные чиновники заявили, что процедура является технической, есть карта оздоровления предприятия.

В апреле с трудовым коллективом завода встречался врио губернатора Денис Паслер, он заявил, что предприятие будет реанимировано. Однако в конце мая информресурсы сообщили о готовящемся сокращении заводчан. Вслед за этим появилось сообщение об открытии на базе ОРМЕТО-ЮУМЗ нового предприятия.

Добавим, машиностроительный концерн с сентября 2018 года находится в полном или частичном простое из-за финансового кризиса.