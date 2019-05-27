Исламабад, 27 мая, 2019, 14:32 — ИА Регнум. На валютных биржах Пакистана наблюдается укрепление национальной валюты, рупии. По мнению экспертов, это происходит благодаря священному месяцу Рамадан.

Пакистанская рупия

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в священный для мусульман месяц Рамадан объемы денежных переводов из-за границы возросли на 10%, что незамедлительно сказалось на стоимости доллара на валютном рынке страны. Кроме того, чтобы отметить праздник разговения Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) с семьей в Пакистан возвращаются многие сезонные работники из-за границы, что также влияет на стоимость иностранной валюты.

В результате, за несколько дней доллар на пакистанских валютных рынках потерял 4 рупии (2 рубля) и теперь стоит 150,5 рупий. Ранее опасения трейдеров и банков вызывало дальнейшее снижение курса рупии из-за заключения трехлетней кредитной программы с Международным Валютным Фондом.