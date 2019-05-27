Самара, 27 мая, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Зеленая зона у храма Кирилла и Мефодия в Самаре будет сохранена, сообщается на сайте городской администрации по итогам выездного совещания с участием главы города Елены Лапушкиной.

Samadm.ru Елена Лапушкина встретилась с активистами

На встрече обсуждалось благоустройство зелёной зоны неподалеку от храма Кирилла и Мефодия по улице Ново-Садовой. Елена Лапушкина в ходе общения с жителями подчеркнула, что «все деревья спиливать нельзя, необходимо чистить овраг и вывозить мусор».

Итогом встречи стало решение благоустроить территорию с сохранением зеленой зоны. Ход благоустройства будут контролировать жители в роли общественных контролеров. Специалистам будет дано поручение провести повторную экспертизу для назначения на спил только действительно аварийных деревьев.

Один из общественных активистов Татьяна Чудилина, которая выступила против вырубки леса, сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что порубочный билет, по которому началась вырубка, был порван при жителях, зеленую зону решено оставить как естественный ландшафт.

«Как нам обещала мэр — лес будет осмотрен с активистами и экологами, массив будет пройден совместно… Каждое дерево осмотрено прежде чем [его] выпиливать. При личной встрече мэру переданы две пересчётные ведомости. Мы спустились в овраг… Каждое дерево пометили белой краской, пронумеровали по чётной и по нечётной стороне, все это свели в ведомости, расписались и передали мэру, что вот эти деревья мы хотим сохранить».

Общественники надеются на лучшее, но намерены «бдить» за ходом работ по благоустройству.

Отметим, за благоустройство зелёной зоны у храма в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проголосовало более 12 тыс. самарцев. Однако реализация задуманного проекта вызвала у жителей множество вопросов, главный из которых — необоснованный спил здоровых деревьев. Жители пожаловались в Твиттере губернатору на уничтожение зеленых насаждений, подчёркивая, что «на плане благоустройства исчезла целая роща с реликтовыми дубами и многолетними деревьями, где живут белки, соловьи».