Нью-Дели, 27 мая, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Председатель ведущей оппозиционной партии Индийского национального конгресса (ИНК) Рахул Ганди подал в отставку после сокрушительного поражения ИНК на выборах в нижнюю палату парламента. По сообщению индийского новостного издания Амар уджала, с соответствующим заявлением лидер ИНК выступил на собрании рабочего комитета партии 25 мая.

Sidheeq Рахул Ганди

Рахул Ганди взял на себя полную ответственность за поражение Индийского национального конгресса на прошедших парламентских выборах. Он также пожелал оставить пост председателя партии. Тем не менее, рабочий комитет ИНК единодушно не принял отставку Рахула Ганди и поручил ему провести полную модернизацию партии. В своей речи лидер Индийского национального конгресса подчеркнул, что именно обвинения в династизме могли помешать ИНК продемонстрировать более высокие результаты на выборах. Напомним, что политические оппоненты Индийского национального конгресса не раз обвиняли ИНК и Рахула Ганди лично в «семейственности» партии. На протяжении истории независимой Индии члены семьи Неру-Ганди традиционно занимали руководящие посты в указанной партии.

Ранее завершились выборы в нижнюю палату парламента Индии, ставшие самыми большими и дорогими в мировой истории. По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП), получившая 303 места из 543. Оппозиционный Индийский национальный конгресс получил лишь 52 места.