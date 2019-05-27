Женева, Швейцария, 27 мая, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Зависимость от видеоигр теперь классифицируется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как расстройство психического здоровья, сообщает 26 мая NCB.

(сс) Olichel В виртуальном мире

ВОЗ добавила зависимость от видеоигр в международную классификацию заболеваний. Игровое расстройство классифицируется как паттерн постоянного или повторяющегося игрового поведения, который становится настолько обширным, что имеет приоритет над другими жизненными интересами.

Менее года назад ВОЗ добавила игровую зависимость к своему списку потенциально вредоносного поведения, связанного с технологиями.

Шехар Саксена, эксперт ВОЗ по психическому здоровью и токсикомании, сказал NBC News, что расстройство редко и диагностируется только после нескольких месяцев длительной игры.

Обновленная классификация будет представлена на ежегодной Всемирной ассамблее здравоохранения, но не будет принята до 2022 года.