Екатеринбург, 27 мая, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Провайдер услуг фулфилмента (логистического решения для интернет-магазинов по хранению товаров, а также сборке, упаковке и доставке заказов), компания Tempoline запускает франшизу на территории России. Первым шагом в развитии логистической сети станет Екатеринбург. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Интернет-магазин

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Приобрести разрешение на использование программы провайдера Tempoline по логистике может интернет-магазин или производство при условии наличия своего собственного склада. Как отметили в компании, франшиза позволит начать собственный бизнес либо увеличить действующий с минимальными затратами сил, времени и ресурса.

Клиентам предоставляется возможность полностью снять с себя операционную нагрузку и работать из любой точки мира, при этом контролировать все процессы.

Добавим, что в 2018 году рынок российского фулфилмента оценивался в 13 млрд рублей и 41 миллион посылок. 2019 год, по ожиданиям экспертов, будет периодом стремительного развития в этом секторе.