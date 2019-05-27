Претория, ЮАР, 27 мая, 2019, 13:02 — ИА Регнум. На церемонии инаугурации, прошедшей в Претории 25 мая, президент ЮАР Сирил Рамафоса поклялся оправдать «надежды на обновление», передает BBC Africa.

Kremlin.ru Сирил Рамафоса

Так, глава правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АNC) пообещал решить проблему коррупции и возродить экономику, находящуюся в упадке. Он назвал проблемы, стоящие перед страной, «реальными», однако не «непреодолимыми».

"В стране больше не должно быть людей, которые не могут обеспечить свои базовые потребности», — заявил Рамафоса.

На церемонии инаугурации присутствовало более 40 глав государств. Экс-президент ЮАР не посетил мероприятие.

Рамафоса был переизбран на пост президента ранее в этом месяце. За него проголосовали 57,5% избирателей. Рамафоса пришел к власти после обвинения экс-президента Джейкоба Зумы в коррупции в 2018 году.