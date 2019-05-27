Судак, Крым, 27 мая, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» подвел итоги своей третьей смены «Культурный медиапоток», выявив 15 лучших инициатив в области SMM и социального продвижения и наградив их авторов денежными грантами, сообщает пресс-центр форума.

Пресс-центр форума «Таврида» Форум «Таврида»: Культурный медиапоток

В третьей смене, проходящей с 23 по 27 мая, приняли участие 200 специалистов — блогеров, авторов каналов в социальных сетях, smm-менеджеров и прочих представителей digital-СМИ. Из них жюри отобрало 15 проектов, которые получат финансовую поддержку от федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в размере от 50 тысяч рублей до одного миллиона.

Среди необычных идей победителей — концерт жестовой песни в Черноземье под руководством Екатерины Селивановой (Воронежская область), онлайн-школа мобильной видеосъемки MediaHand (с представителями из Санкт-Петербурга), школа кожевенного ремесла Арена Алояна из Курской области, первое межнациональное шоу «О нас» Софьи Протопоповой из Челябинской области.

Пресс-центр форума «Таврида» Форум «Таврида»: Культурный медиапоток

Лучшие участники медиапотока были приглашены в команду пресс-центра «Таврида» и получили возможность пройти стажировки в ведущих digital-организациях.

Частью программы стало посещение Лозовской специальной школы-интерната в Симферополе. Молодые блогеры поделились опытом с воспитанниками учебного заведения и провели мастер-класс по созданию и продвижению видеоблогов, предложив подопечным развивать блог об их футбольной команде, используя полученные рекомендации.

Смена «Культурный медиапоток» проходила в рамках первого этапа форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Сам форум проходит в 2019 году с 11 мая по 5 октября в три этапа, в каждом из которых внимание будет посвящено различным представителям культурных областей — литераторам, журналистам, драматургам, художникам, хореографам, музыкантам. Форум «Таврида» проводится с 2015 года, однако нынешнее мероприятие — самое масштабное за всю его историю.

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