Астана, 27 мая, 2019, 12:51 — ИА Регнум. На реализацию программы по трудоустройству граждан «Еңбек» («Труд») в Кустанайской области Казахстана в 2019 году планируется направить 7,2 млрд тенге ($19 млн). Об этом 27 мая заявила руководитель управления занятости и социальных программ региона Гульнар Абенова, сообщает агентство «Казинформ».

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

По её словам, в течение четырех месяцев 2019 года освоено 1,2 млрд тенге ($3,16 млн). Абенова добавила, что с начала 2019 года в центры занятости обратились 9,7 тыс. человек, из которых 91% — безработные лица, 9% — самозанятые граждане.

Глава управления добавила, что в рамках программы «Еңбек» на краткосрочное обучение направлены 117 человек при плане 2075 человек. Кроме того, с 1 сентября на подготовку кадров в учреждениях технического и профессионального образования планируется направить еще 950 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля 2019 года численность безработных жителей Казахстана составила 442,5 тыс. человек. По официальным данным, уровень безработицы в республике составляет 4,8%.

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