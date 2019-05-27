Майма, Алтай, 27 мая, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Новый врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин взялся за решение одной из самых застарелых проблем региона — строительство и восстановление дорог. Подробности о масштабной программе, стартовавшей в рамках президентского нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает сегодня, 27 мая, пресс-служба губернатора.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Врио Главы Республики Алтай Олег Хорохордин проинспектировал ход работ на автодороге по улице Советской в Майме

Первыми к ремонту приступили дорожники в селе Майма. И Олег Хорохордин побывал на улице Советская, не попавшей в масштабные ремонтные программы прошлых лет.

«На состояние этой улицы местные жители неоднократно жаловались много лет, она попала на карту ОНФ «Убитые дороги». Работы рассчитаны на два года, на первом этапе запланировано устройство освещения, установка дорожных знаков и ремонт тротуаров», — подчеркнул Олег Хорохордин.

По его словам, в рамках нацпроекта дорожники приступят также к работе на участках в Горно-Алтайске и Майминском районе — близ села Подгорное (это 3,4 км трассы от села Платово в сторону села Подгорное), а также отремонтируют 1,2 км дороги от поворота с Чуйского тракта до моста через Катунь.

Напомним, всего на 2019 год в Республике Алтай запланированы работы на 26 объектах протяженностью более 60 километров. Это 15 объектов местного значения Горно-Алтайской агломерации и 11 объектов регионального значения. На работы в рамках нацпроекта предусмотрено 690 млн рублей.

В целом на 2019−2024 годы Республика Алтай получит из федерального бюджета более 12,183 млрд рублей, из которых 780 млн рублей будет направлено на дороги городской агломерации (Горно-Алтайск и Майма), остальные средства — на дороги регионального значения.