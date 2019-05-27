Сеул, 27 мая, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Военнослужащие ВМФ Южной Кореи по просьбе Пентагона приняли участие в совместных с США морских учениях. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление министерства обороны.

Корабли ВМС Республики Корея во время военных учений. 2018

Учения под названием «Авангард» длятся пять дней и завершатся 28 мая. Вместе с войсками США и Южной Кореи в них принимают участие подразделения ВМФ Японии и Австралии. Главная цель манёвров — продемонстрировать Китаю «решимость и силу в противодействии его экспансионистской политике в Южно-Китайском море».

Южная Корея отправила на учения 4200-тонный эсминец «Ван Гон», Япония — 4800-тонный эсминец «Ариаке» и 5100-тонный «Асаи», Австралия — два фрегата «Мельбурн» и «Парраматта». США же представлены флагманом седьмого флота 19 600-тонным командным кораблем «Блю Ридж» и другими кораблями.

Ранее Южная Корея выражала нежелание участвовать в учениях, так как они слишком явно направлены против Китая — основного торгового партнера. Кроме того, озабоченность вызывало и участие японских сил ВМФ, поскольку между Южной Кореей и Японией отношения натянутые.