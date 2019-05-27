Джакарта, 27 мая, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Япония предоставила грант на сумму 5 млрд иен ($45 млн) для реконструкции инфраструктуры и ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии, а также кредит в размере 30 млрд иен для проекта по развитию канализационной системы в Джакарте, сообщает Antaranews.

Япония

Предполагается, что благодаря этой помощи восстановление и реконструкция районов, пострадавших от стихийных бедствий, займет не так много времени. Проект охватывает, в частности, строительство моста в городе Палу стоимостью 2,5 млрд иен, пострадавшего от землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси в сентябре 2018 года.

Известно, что только 7% всей территории Джакарты оборудовано системой канализации, поэтому важнейшие проблемы города — экологические, вызванные загрязнением подземных и речных вод.

Ожидается, что в 2028 году, через 3 года после завершения проекта, население Джакарты сможет пользоваться чистой водой, а способность обрабатывать сточные воды достигнет 47 тыс. кубических метров в день.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2018 года в городе Палу на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение, которое вызвало цунами. В результате более двух тысяч человек погибли.

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