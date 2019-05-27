Москва, 27 мая, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Юбилейный V Международный военно-технический форум «Армия-2019» в этом году форум будет иметь ряд особенностей, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Трофей из Сирии

Впервые на форуме «Армия-2019» представят 12 образцов трофейного оружия, захваченного у международных террористический организаций в ходе боев в Сирии.

Будет представлена специализированная тематическая экспозиция о миротворческой деятельности российской военной группировки в Сирии.

В два раза увеличена экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, представленной на открытой площадке парка «Патриот».

Также в рамках форума откроется выставка, посвященная победе Красной Армии над милитаристской Японией во Второй мировой войне;

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Как сообщает ИА REGNUM, пятый международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня на площади более 230 тыс. кв. метров.

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