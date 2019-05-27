Москва, 27 мая, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Сотрудников Министерства обороны РФ продолжают выселять из ведомственного общежития несмотря на приказ Сергея Шойгу о прекращении исполнения судебных решений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Он отметил, что в адрес центрального аппарата партии продолжает поступать информация и письменные обращения жителей общежития, которые указывают на бездействие Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в решении данной проблемы.

Напомним, 5 апреля на сайте СПЧ была размещена новость с заголовком «Проблема жильцов общежития Минобороны России на Большой Пироговской в Москве близка к решению». В ней говорится о наличии решения министра обороны РФ о прекращении исполнения судебных решений о выселении жильцов «многострадального общежития, потерявших связь с ведомством».

«В настоящий момент приказ о передаче площадей общежития и акт передачи их имущественному комплексу правительства Москвы подписаны министром обороны России Сергеем Шойгу. В ближайшее время правительство Москвы оформит соответствующие документы и обеспечит жильём граждан, проживающих в аварийном общежитии», — говорится в статье.

В частности, о продолжении судебных тяжб заявила многодетная мать Светлана Климова, которую представители Минобороны России неоднократно пытались выселить с детьми из занимаемой площади общежития. Она сообщила, что судебные приставы периодически появляются в здании на Большой Пироговской, д.51 и полностью игнорируют написанное в статье.

По её словам, рассказал Резяпов, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека жителям дома не помог.

В связи с этим председатель Партии ветеранов России направил письменный запрос председателю СПЧ РФ М.А. Федотову о достоверности опубликованной информации на официальном сайте организации. Речь идёт о имеющемся решении министра обороны РФ о прекращении исполнения судебных решений в отношении жильцов общежития на Большой Пироговской, 51, потерявших связь с ведомством.

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