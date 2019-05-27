Киев, 27 мая, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В лагере президента Украины Владимира Зеленского с сомнением относятся к обнародованному 26 мая в интервью Financial Times предложению олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт, чтобы стране списали все долги.

Иван Шилов ИА REGNUM Дефолт в Украине

«Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти», — сказал на брифинге 27 мая лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем Разумков напомнил, что в настоящий момент в Киеве с рабочим визитом находятся представители главного кредитора Украины — МВФ. По его информации, завтра, 28 мая, Зеленский встретится с представителями Фонда, и на этих переговорах «будут расставлены все точки над «і» относительно перспектив сотрудничества в ближайшее время.

Сегодня же премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что разговоры о дефолте страны не добавляют стабильности и являются довольно вредными.

«Наше задание сегодня — добросовестно обслуживать долги государства, заниматься тем, чтобы экономика росла. Эти долги, которые являются серьезной нагрузкой для украинских граждан, — не мы их брали. Но их брали от имени украинского государства. Мы должны поддерживать хорошую репутацию в мире: что мы ответственная страна, которая уважает свои обязательства. И это главное», — заявил Гройсман.

ИА REGNUM напоминает, что Коломойский призвал нынешние власти Украины поступить с кредиторами, «как Греция».

«Это пример для Украины… в дефолте нет ничего страшного. Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали», — заявил бизнесмен.