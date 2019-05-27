Красное Село, Санкт-Петербург, 27 мая, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ квалифицировал как покушение на убийство инцидент в городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга). Здесь 21 мая семимесячную девочку мать или оба родителя оставили без присмотра и питания в частном доме, а сами ушли в неизвестном направлении. Только благодаря услышанному посторонними людьми плачу младенца удалось вызволить и спасти.

christianabella Младенец

Ранее возбужденное органами полиции Петербурга уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности» переквалифицировано на статью о покушении на убийство малолетнего, находящего в беспомощном состоянии. Родителей ребенка до сих пор ищут. Девочка помещена в детскую больницу.

«Проводятся мероприятия, направленные на поиски родителей девочки, а также на установление всех обстоятельств происшедшего», — сообщили 27 мая в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Расследование продолжается.

Как уточнили ранее в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, ребенка удалось вовремя найти только из-за неравнодушия нескольких взрослых людей.

«Часть здания, где была найдена малышка, была арендована семьей через интернет. В другом отсеке ведется ремонт — именно рабочие и услышали детский плач. Они связались с хозяином, который находится за границей. Он позвонил своему родственнику в Петербурге. Тот вызвал полицию и медиков», — рассказали в аппарате детского омбудсмена Петербурга.

Мать ребенка, 1998 года рождения, зарегистрирована в другом районе Петербурга, но не живет по месту прописки. Об отце ребенка пока ничего не известно.