Киев, 27 мая, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) Украины в настоящий момент составляют 10,996 млрд кубометров.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Соответствующую статистику обнародовал оператор газотранспортной системы Украины, госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 мая.

Согласно данным источника, с момента завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) запасы газа на Украине увеличились на 25,6%, или на 2,24 млн кубометров.

Также в компании-операторе подчеркивают, что запасы газа в ПХГ Украины на 19% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. Отмечается, что украинские газовые хранилища заполнены на 36%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в очередной раз заявил, что для нормального прохождения следующего отопительного сезонаУкраине нужно накопить 20 млрд кубометров газа, что существенно больше, чем запасалось в последние годы. Для этого «Нафтогаз Украины» должен найти дополнительно 1 млрд долларов финансирования, подчеркнул чиновник. Коболев сообщил, что основной вариант привлечения средств на внешних рынках — это выпуск евробондов.

21 мая новый президент Украины Владимир Зеленский и главаНАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на встрече с министром энергетики США Риком Перри обсудили вопросы «национальной и энергетической безопасности».

Согласно официальной информации, на встрече говорили о сотрудничестве Украины и США в энергетической сфере, в частности добыче газа, сохранении транзитного потенциала Украины. Особое внимание уделили подготовке Украины к следующему осенне-зимнему отопительному сезону, финансированию и развитию достаточных запасов газа в подземных хранилищах.