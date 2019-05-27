Киев, 27 мая, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может одним своим указом отменить постановление правительства о повышении цен на газ. Об этом 27 мая на согласительном комитете Верховной рады Украины заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Президент очень справедливо и не раз говорил, что у нас очень несправедливые коммунальные тарифы. Это то, с чем мы боремся уже пять лет… Чтобы их снизить не нужен парламент. Президент имеет все полномочия своим указом, одной росписью отменить все постановления Кабмина. Все наши тарифы повышены постановлениями Кабмина, особенно последние повышения по газу. Президент может одним указом отменить это постановление и реально снизить тарифы», — сказал Вилкул.

Он призвал Зеленского снизить цены на газ до 21 июля.

«Считаю, что до досрочных выборов, до 21 июля, президент может сделать те шаги, которые есть в его полномочиях и не говорил, что у него нет большинства в парламенте», — добавил Вилкул.

Также депутат поддержал желание президента Украины отменить мажоритарную систему (избрание депутатов от округов) выборов.

«Мы поддерживали и поддерживаем пропорциональную систему с открытыми списками. Если этот вопрос будет вынесен в повестку дня, мы готовы работать. Понимаю, там 4 тыс правок, но все это можно пройти», — сказал Вилкул.

Как сообщалось, 23 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что именно правительство ответственно за тарифную политику на газ для населения. По его словам, Украине якобы грозил «огромный кризис» если бы правительство не подняло цены на газ для населения в 12 раз с 700 грн. в 2013 году до 8850 грн. ($320) в 2018 году.

Напомним, 22 апреля компания «Нафтогаз Украины» подтвердила готовность снизить цены на газ для граждан до 8247 гривен за тысячу кубических метров с 1 мая 2019 года. При этом в «Нафтогазе» не исключают повышения цен на газ для населения, если правительство повысит стоимость газа для промышленных потребителей.