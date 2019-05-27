Лос-Анджелес, США, 27 мая, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Актёр Дэвид Харбор заявил, что финал третьего сезона сериала «Очень странные дела» является «самым трогательным» из всего, что снимала команда проекта. Об этом 26 мая сообщил портал Digital Spy.

Цитата из т/с «Очень странные дела». 2016. США Дэвид Харбор в роли шерифа Джима Хоппера

Харбор сообщил, что сюжет третьего сезона расскажет о деталях взаимоотношений шерифа Джима Хоппера и Одиннадцать (Милли Бобби Браун). Он добавил, что они станут причиной чего-то «неожиданного», что зрители смогут увидеть в восьмом эпизоде продолжения шоу.

«Милли (Одиннадцать — ИА REGNUM ) растет, и я думаю, что это приводит Хоппера в ужас. Ему не нравится, что его маленькая дочь гуляет с мальчиками, — сказал Харбор, — таким образом, начинается сезон с довольно неудобной ситуации».

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Напомним, первый эпизод третьего сезона сериала «Очень странные дела» потоковый сервис Netflix покажет 4 июля 2019 года. Поклонники шоу увидят, что произошло в вымышленном городке Хопкинс летом 1984 года.