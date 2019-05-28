Токио, 28 мая, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Казалось бы, пьяные откровения японского депутата Ходаки Маруямы о «возвращении» Курил Японии войной уже должны были бы отойти на второй план после всех извинений, принесенных японской стороной. Почему же эта тема получила громкое продолжение в самой Японии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Twitter: @maruyamahodaka Ходака Маруяма

Депутат Маруяма попал на Курилы, где и имело место печально прославившее его высказывание, по программе «безвизовых визитов». Эта программа была принята для того, чтобы пожилые граждане Японии, уроженцы Курил, могли посещать родные места и могилы предков. Но среди этих посетителей попадаются и те, кто, подобно Маруяме, исповедует реваншизм и использует посещение Курил в пропагандистских целях. Поэтому тревога со стороны Японии по поводу напившегося депутата понятна. Ведь этот инцидент может бросить тень на весь процесс переговоров, укрепив российские сомнения в искренности японских политиков.

Теперь наказать политика лишением депутатского мандата требуют и все оппозиционные партии Японии, и влиятельные СМИ. По словам одного из ведущих изданий, «Асахи симбун», этот политик высказался в насмешку над пацифизмом как основополагающим принципом конституции, и наказав его, нижняя палата парламента покажет приверженность национальному мировоззрению. Причем решение о его отставке должно быть принято и оппозицией, и правящей коалицией.

А что же сам Маруяма? Маруяма атакует. Ему не нравится идея представить резолюцию против него как… угроза свободе слова. Маруяма обещает не покидать своего поста даже в случае принятия резолюции.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Японские СМИ поддерживают просьбу отправить депутата-провокатора в отставку».