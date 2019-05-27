Милан, Италия, 27 мая, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте возглавит «Интер». Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По информации источника, Конте станет главным тренером «Интера» 29 мая. В этот день он прибудет в Милан для завершения всех формальностей, связанных с контрактом.

Отмечается, что контракт будет подписан на три сезона, в течение которых Конте заработает €12 млн. При этом в ближайшие дни «Интер» расторгнет договор с нынешним главным тренером Лучано Спалетти.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Интер» занял четвёртое место в чемпионате Италии и прошёл в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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