Ханты-Мансийск, 27 мая, 2019, 12:21 — ИА Регнум. В Югре подвели итоги предварительного голосования за кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах 8 сентября 2016 года. Праймериз состоялся 26 мая в 12 муниципалитетах ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе регионального отделения партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В ходе предварительного голосования в Югре были избраны кандидатуры депутата думы ХМАО по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15, пяти глав поселений, 18 — в советы депутатов, и восемь — в районные и городские думы.

«В качестве кандидатов в предварительном голосовании приняли участие 77 югорчан. Конкуренция составила в среднем 2,5 человека на место. В числе победителей предварительного голосования 17 членов партии «Единая Россия», 11 сторонников и 4 беспартийных югорчанина», — прокомментировал итоги праймериз в Югре лидер единороссов в ХМАО Борис Хохряков.

Счётные участки 26 мая в Югре посетили 14 084 гражданина. Это 13,69% от общего числа избирателей.

В региональном штабе партии отметили, что уже известен кандидат от «Единой России» на мандат в думу ХМАО. Им стал председатель профкома компании «Когалымнефтегаз» Андрей Ковальский.