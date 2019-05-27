Вашингтон, 28 мая, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп, похоже, решил нанести ответный удар по тем, кто пытался загнать его в ловушку «дела о русском влиянии на выборы». Почему в качестве мишени Трамп выбрал кандидата в президента США, бывшего вице-президента Джозефа Байдена, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

U.S. Department of State Си Цзиньпин и Джозеф Байден

Требование Трампа расследовать деятельность Джо Байдена и его связи с Китаем служит хорошим примером одного выстрела, способного поразить сразу несколько зайцев. Джо Байден весьма популярен в среде американских приверженцев Демократической партии, и его рейтинг позволяет ему выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Кроме того, Байден действительно был весьма заметен в качестве организатора взаимодействия с китайскими банками и китайскими политиками из т.н. «комсомольского клана».

Происходила китайская эпопея Байдена шесть лет назад, но, учитывая нынешнее обострение отношение с Китаем, Трамп вполне может использовать этот эпизод для раскрутки «китайского следа». И не только его, ведь Джо Байден вместе со своим сыном отметились участием также в украинской экономике. Удастся ли Трампу выжать максимум из обвинений в сторону Байдена, или же ему придется отвлечься на другую цель?

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