Иркутск, 27 мая, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Несмотря на объявление высокой и чрезвычайно высокой пожароопасности в лесах Приангарья, за минувшие выходные, 25 и 26 мая, было ликвидировано 12 пожаров общей площадью 38,1 га. Как сообщает официальный сайт региона, три очага потушено в Иркутском районе, по два — в Усольском и Братском районах, по одному — в Эхирит-Булагатском, Заларинском, Аларском, Ангарском и Тайшетском районах. Еще один очаг площадью шесть гектаров ликвидирован на территории Ангарского городского лесничества.

skeeze Огонь в лесу

Вместе с тем, по данным сайта ФБУ «Авиалесохрана», 27 мая к 00:00 московского времени в Иркутской области действовало семь лесных пожаров на площади 1 037 га. Известно, что лес полыхает в Боханском, Осинском, Нижнеилимском и Черемховском районах.

Напомним, по состоянию на 27 мая 2019 года на территории Российской Федерации действовало 33 лесных пожара на площади 13 814 га. Больше всего возгораний пришлось на Туву: там полыхает 6 019 га лесных земель. Далее следуют Забайкальский край (пять пожаров на на площади 4 630 га) и Бурятия (два пожара на площади 1 800 га).