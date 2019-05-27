Варшава, 28 мая, 2019, 02:33 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел России и Польши не принесла немедленного прорыва в отношениях двух стран, но стала во многом знаковым событием. Почему это так, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Себастиан Индра / МИД Польши

На полях сессии Комитета министров иностранных дел руководитель российского МИД Сергей Лавров встретился со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, и учитывая, что предыдущая встреча такого уровня была пять лет тому назад, это событие привлекло внимание и вызвало надежду, что российско-польские отношения сдвинутся с мертвой точки.

Общественное мнение Польши за прошедшие годы было сильно заряжено антироссийской риторикой польских политиков и СМИ, поэтому никакие резкие движения в сторону более теплых отношений сейчас невозможны. Отсюда понятна тема, которую МИД Польши представил как основную на этих переговорах — возвращение в Польшу обломков самолета Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском в апреле 2010 года. И всё же можно усмотреть оптимистический прогноз в том, что Лавров и Чапутович приняли решение вернуться к более регулярной форме встреч.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Лавров и Чапутович пожали друг другу руки».