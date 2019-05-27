Санкт-Петербург, 27 мая, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Причиной того, что российский парусник «Мир» зацепил кормой автомобиль и временные сооружения на набережной в одном из портов Германии, стали ошибочные действия капитана буксира, выводившего корабль. Об этом заявляют во ФГУП «Росморпорт», которому принадлежит парусное учебное судно «Мир».

Rosmorport.ru Парусное учебное судно «Мир»

Накануне стало известно об инциденте, который произошел 25 мая. На видеозаписи видно, что отчаливающий фрегат повредил и едва не перевернул припаркованный микроавтобус Mercedes и задел палатки на набережной. О пострадавших не сообщалось.

В «Росморпорте» пояснили, что во время отхода от причала произошел навал кормовым подзором правого борта на причал.

«Основной причиной инцидента явились ошибочные действия капитана буксирного судна, обеспечивающего отход ПУС «Мир», — заявили в «Росморпорте» петербургскому изданию «Фонтанка».

Ущерб, нанесенный немецкой стороне, урегулируют страховые компании. Ущерб самому паруснику невелик и состоит лишь в повреждении лакокрасочного покрытия длиной около 3,5 метра.

«Мир» находился в порту Бремерхафена по случаю городского фестиваля SeeStadFest с 23 по 26 мая текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти Эстонии не разрешили российскому паруснику «Седов» войти в территориальные воды своей страны под предлогом того, что на его борту находятся 70 курсантов Керченского государственного морского технологического университета из «оккупированного» Крыма.