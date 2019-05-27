Москва, 27 мая, 2019, 12:06 — ИА Регнум. России не грозит рецессия, так как в её экономике уже спад, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя макропрогноз, сделанный экспертами РЭУ им. Г. В. Плеханова, согласно которому вероятность рецессии экономики РФ снизится с 20−25% до 5−10% в III квартале 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

«Когда-то «Плехановка» была хорошим вузом. Но теперь, когда меня спрашивают, где стоит учиться экономике в России, я про РЭУ уже и не вспоминаю, — сказал Делягин. — Но прежде всего радует, что её аналитики отличаются хорошим и здоровым чувством юмора, потому что говорить о продолжении экономического роста в РФ — это хорошая шутка. И здесь речь идёт не только о повышении НДС, так как у нас совершенно страшные и другие налоговые меры. У нас есть совершенно чудовищный налоговый манёвр правительства, который обеспечивал скачок цен на бензин».

По мнению Делягина, бензин будет дорожать до тех пор, пока этот манёвр не будет отменён.

«Уже сейчас вся нефтепереработка в России убыточная, — констатировал Делягин. — Ситуация, когда у нас сначала загнали мелкий и средний бизнес, а также самозанятых в «серую» зону, а сейчас начали весьма эффективно с ними в этой «серой» зоне бороться, это по существу издевательство. И это тоже очень сильно подрывает экономическую динамику. Если РЭУ не учитывает этот фактор, это очень большая проблема. Более того, если люди оценивают риск такого размытого понятия, как «рецессия», с точностью до одного процента, то их прогнозы можно убирать подальше. Полтора процента — это рост или рецессия? У нас экономический спад. Какая рецессия — вы о чём?»

Напомним, что, согласно макропрогнозу РЭУ им. Г. В. Плеханова, о котором сообщили «Известия», наиболее вероятный сценарий развития экономики РФ — продолжение её роста. Такое положение дел якобы будет обеспечено за счёт сохранения восходящего тренда темпов кредитования населения и цен на энергоносители. Более того, по мнению авторов макропрогноза, вероятность возникновения рецессии постепенно падает. Эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова полагают, что если в I и II кварталах 2019-го вероятность рецессии колеблется в пределах 20−25%, то в III этот показатель снизится до 5−10%.