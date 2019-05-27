Пермь, 27 мая, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Перми в честь дня рождения города 12 июня выступит Владимир Пресняков — младший. Его концерт обойдется в 1,6 млн рублей, сообщают СМИ.

Владимир Пресняков

По данным издания «Коммерсантъ», концерт пройдёт перед Пермским академическим Театром-Театром. Выступление продлится один час. Услуги Пресняков должен оказать на должном профессиональном уровне, своевременно и надлежащим образом.

Согласно условиям техзадания, для участия в выступлении исполнитель должен самостоятельно привлечь и обеспечить участие концертного коллектива: звукорежиссёров, техника, светохудожника, музыкантов и бэк-вокалистов, а также директора концертного коллектива для согласования технического райдера и администратора, сообщает портал 59.ru.

Добавим, в 2018 году в честь Дня города в Перми выступала певица Ёлка. Она стала хедлайнером праздничного концерта, посвящённого 295-летию краевой столицы.

Напомним, ранее администрации Перми объявила аукцион, где речь об оказании услуги по организации банкета в честь дня рождения города. Начальная цена лота составляла 1,1 млн рублей. Предполагается, что гостями праздничного застолья станут 650 человек. Стоит отметить, в 2019 году Пермь отметит 296 лет.