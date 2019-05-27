Красноярск, 27 мая, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Развитию Арктики и разработке комплекса мер для эффективного управления северными территориями Красноярского края посвятили организаторы стратегическую сессию «Север», которая стартовала в Сибирском федеральном университете (СФУ). Об этом 27 мая сообщает пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Университет может и должен стать площадкой, генерирующей подготовку конкурентоспособных управленческих решений, как наиболее эффективных по всему спектру вопросов, связанных с развитием Севера», — сообщил первый проректор по экономике и развитию СФУ Павел Вчерашний, добавив, что вуз обладает возможностями для экспертного сопровождения управленческих решений.

Отмечается, что работа сессии организована по четырём направлениям: «Логистика. Транспорт. Цифровизация», «Экономика жизнеобеспечения», «Инфраструктура северных поселков и городов. Северное строительство», «Природопользование и традиционная экономика северных территорий, коренные малочисленные народы севера и северный туризм».

Результатом мероприятия станут конкретные предложения по развитию Арктики, которые могут лечь в основу управленческих решений и нормативно-правовых актов. Комплекс разработанных мероприятий будет представлен руководству региона во второй день работы сессии — 28 мая.

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