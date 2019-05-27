Москва, 27 мая, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею поднялась с третьего на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщается на сайте организации.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

Лидером рейтинга является сборная Канады, которая проиграла команде Финляндии в финале чемпионата мира. Финляндия, в свою очередь, переместилась в пятого места на третье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России выиграла бронзу чемпионата мира, обыграв команду Чехии в матче за третье место.

Рейтинг IIHF:

Канада — 3705 очков Россия — 3640 Финляндия — 3615 Швеция — 3615 Чехия — 3465 США — 3430 Германия — 3355 Швейцария — 3325 Словакия — 3040 Латвия — 3025.

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