Москва, 27 мая, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею поднялась с третьего на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщается на сайте организации.

Alexey Chernyadyev
Сборная России по хоккею

Лидером рейтинга является сборная Канады, которая проиграла команде Финляндии в финале чемпионата мира. Финляндия, в свою очередь, переместилась в пятого места на третье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России выиграла бронзу чемпионата мира, обыграв команду Чехии в матче за третье место.

Рейтинг IIHF:

  1. Канада — 3705 очков
  2. Россия — 3640
  3. Финляндия — 3615
  4. Швеция — 3615
  5. Чехия — 3465
  6. США — 3430
  7. Германия — 3355
  8. Швейцария — 3325
  9. Словакия — 3040
  10. Латвия — 3025.

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