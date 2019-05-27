Куньмин, Китай, 27 мая, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Непрекращающаяся засуха в провинции Юньнань на юго-западе Китая серьезно повлияла на объемы производства сахара, сообщили в провинциальном департаменте промышленности информационных технологий, передает 27 мая агентство Синьхуа.

Сахарный тростник

Будучи одной из ключевых сахарных житниц Китая, Юньнань обладает 99 893 га сахарного тростника, который серьезно пострадал от засухи, что составляет порядка 35% от общей площади сахарных плантаций провинции.

С самого начала весны в регионе наблюдается очень малое количество осадков при высоких температурных показателях. Около 84 460 гектар сахарного тростники получили легкие повреждения, 13 006 гектар — серьезные повреждения и 2420 гектар было полностью уничтожено.

Юньнаньская ассоциация сахара подсчитала что производство тростника в провинции сократилось на 2,23 млн тонн при снижении производства сахара на более, чем 280 тыс. тонн. В связи с этим, доход фермеров снизится почти на 1 млрд юаней (около $145 млн). При этом, засуха продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Китая, в провинции Юньнань объявлен «красный» уровень погодной опасности в связи с сильнейшей засухой, обрушившейся на регион этой весной. Уже пострадало 232 353 гектар зерновых, из них более 13 тыс. гектар было полностью уничтожено.