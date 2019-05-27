Ярославль, 27 мая, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В Ярославле общественник Сергей Казанский подготовил обращение в мэрию города с просьбой взять под охрану скульптурную композицию «Исторический центр Ярославля». Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Композиция «Исторический центр Ярославля»

Скульптурная композиция художника Николая Мухина и скульптора Михаила Гайнутдинова в виде указа Екатерины Второй с макетом центральной части города была открыта в 2017 году.

«В день города я гулял и видел, что на памятнике играют дети, ходят ногами по домам, храмам, памятникам. Родители сидят рядом в сквере и не останавливают своих детей. Такое обращение с предметом искусства недопустимо. Я подготовил обращение в мэрию, чтобы решили эту проблему — хотя бы поставили табличку, что играть на макете запрещается», — сказал корреспонденту ИА REGNUM общественник Сергей Казанский.

Схожие обращения ранее появлялись в социальных сетях. Скульптура находится в сквере, никак не огорожена. Пренебрежительное отношение к произведению искусства вызывает возмущение у ярославских экскурсоводов и краеведов.

Однако автор композиции Николай Мухин полагает, что запрещать ничего не надо.

«Это нормально, это же дети. Дети играют, а играя, изучают свой город. Скульптура сделана из бронзы, значительных повреждений на ней нет. Пусть играют и дальше», — сказал корреспонденту ИА REGNUM народный художник России Николай Мухин.

Макет исторического центра был изготовлен на средства, выделенные правительством Москвы на благоустройство Ярославля.