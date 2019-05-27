Братислава, 27 мая, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что победа сборной Финляндии на чемпионате мира стала сенсацией. Об этом сообщает ТАСС.

Олег Шамро. Хоккей. Острый момент. 1969

«Это сенсация. Это спорт, здесь никогда невозможно предсказать результат. Финнам было нечего терять», — сказал Фазель.

По его словам, финские хоккеисты показали невероятную игру. У них не было громких имен, но они играла как команда.

Он добавил, что когда сборная Финляндии проиграла Германии на групповом этапе со счетом 2:4, то это стало сюрпризом.

Напомним, сборная Финляндии стала чемпионом мира хоккею — 2019. В финале финские хоккеисты обыграли канадцев со счётом 3:1.

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