Киев, 27 мая, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Советник президента Украины Владимира ЗеленскогоДмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа», заявила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба, сообщило 27 мая информационное агентство «УНН».

Цитата из к/ф Слуга народа. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский

Решение было принято на съезде партии, состоявшемся накануне.

Разумков сменил на посту Ивана Баканова, которого президент Украины назначил первым заместителем главы СБУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские политические эксперты уверены, что партия Зеленского способна самостоятельно сформировать парламентское большинство в 226 депутатов.

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