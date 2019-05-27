Берлин, 27 мая, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Немецкая компания BMW AG представила обновленный хэтчбек BMW M135i xDrive. Об этом сообщает Bmwblog.

Bmwblog BMW M135i xDrive

Новый BMW 1-й серии развивает мощность 306 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 450 Нм. Сообщается, что этот двигатель является самым мощным четырехцилиндровым мотором BMW Group.

Флагманская модель немецкой компании разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с. (4,7 с. с пакетом M Performance). Его максимальная скорость — 250 км/ч. Расход топлива BMW M135i xDrive составляет 7,1−6,8 л. на 100 км в смешанном цикле.

В салоне авто установлена аудиосистема BMW Active Sound Design. Модель M Sport и стандартная комплектация для BMW M135i xDrive включают в себя рулевое колесо M Sport и спортивные сиденья Trigon/Sensatec чёрного цвета. Этот вариант обивки дополнен специальным кантом BMW M и контрастной синей строчкой.

BMW M135i xDrive поставляется с завода с изготовленными на заказ полированными 18-дюймовыми дисками из легкого сплава.

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