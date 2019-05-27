Москва, 27 мая, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Равная борьба

«Спартак» забил 36 голов за 30 матчей сезона 2018/19. Этот результат является худшим для клуба в чемпионате России.

Отметим, что похожий результат «Спартак» продемонстрировал в сезоне-2003, когда игроки команды забили всего 38 мячей. Тогда «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице.

Читайте также: Главный тренер «Спартака» назвал виновного в поражении от «Оренбурга»