Пекин, 27 мая, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Центральное правительство Китая увеличила базовую ставку пособий для сирот на 50% с начала 2019 года, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Сироты

Таким образом, после повышения, сироты, проживающие в наименее развитых регионах страны, получат ежемесячно 600 юаней ($87) на человека, в то время, как сиротам восточных и центральных районах полагаются пособия в размере 450 юаней 300 юаней в соответственно, сообщил директор департамента охраны детства при Министерстве гражданской администрации Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, на специальной конференции, прошедшей в городе Чэньчжоу провинции Хунань в центральной части Китая, было заявлено, что масштабы кредитования малоимущих семей в Китае выросла в два раза.

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