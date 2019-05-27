Эксетер, Великобритания, 27 мая, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Принцип действия маскировочной окраски крабов был исследован учёными из Великобритании. Об этом сообщает издание Scientific Reports.

Lmbuga Краб Carcinus maenas

В ходе научной работы, проделанной сотрудниками Университета Эксетера, анализировалась окраска панцирей крабов, обитающих на побережье Британских островов. Объектом изучения стал Carcinus maenas — европейский сухопутный краб, широко распространенный в Великобритании.

Учёные в ходе проведенного исследования намеревались выяснить, как именно крабы используют цветовую гамму окраски своих покровов для обмана хищников. Поскольку данные представители ракообразных имеют окраску, которая очень сильно варьируется в зависимости от места обитания, задача потребовала создания компьютерной модели. Исследователи построили виртуальную модель, воспроизводящую зрение хищников, охотящихся на крабов и проанализировали с её помощью изображения Carcinus maenas. По мнению учёных, принцип действия крабьего «камуфляжа» основан на размывании силуэта. Окраска панциря маскирует очертания тела, делая их предельно нечёткими в глазах хищника.

Комментируя полученные результаты, представитель Центра экологии и охраны природы Университета Эксетера профессор Мартин Стивенс сообщил: «Как мы и предсказывали, у особей из каменистого бассейна были значительно более высокие уровни «разрушения» в окраске, и это, кажется, эффективный способ замаскировать очертания тела на фоне сложных каменных бассейнов, где часто невозможно подобрать цвет окружающей среды».

Отметим что подобный вариант камуфляжной окраски использовался разработчиками летнего маскировочного костюма, применявшегося советскими войсками во время Великой Отечественной войны.