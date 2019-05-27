Вильнюс, 27 мая, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Избранный президент Литвы Гитанас Науседа во время своей первой речи в новом статусе на площади Дауканто у президентского дворца в Вильнюсе объявил, что готов стать символом объединения как разных социальных групп, так и партий, во имя рывка Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lrp.lt Гитанас Науседа

На сцену победитель выборов входил под неожиданное музыкальное сопровождение. Национальный телерадиовещатель LRT, который и стал организатором прямой трансляции с площади у президентского дворца, по каким-то своим причинам распорядился запустить неофициальный гимн Великобритании, написанный в 1902 г. Эдвардом Элгаром, Land of Hope And Glory, который исполнил оркестр.

«Я не прекращу духовную борьбу,

Как и мой меч не уснёт в моей руке,

Пока мы не построим Иерусалим

На зелёной и полной отрады земле Англии!»

Такими строчками заканчивается этот неофициальный гимн, который в самой Великобритании часто называют гораздо более подходящим и патриотичным, нежели общепринятый God Save the Queen («Боже, спаси Королеву»). Какое это отношение имеет к Литве, кроме того, что Великобритания и по сей день — самое массовое направление литовской эмиграции, осталось непонятным.

Сам Науседа, оказавшись на сцене, отвечая на вопрос ведущего, угадали ли с музыкой, сказал: «Ещё как», но сразу добавил, что собрались все на площади и у экранов ТВ «не ради музыки».

В своей речи, после благодарности супруге, команде, конкурентам по первому туру и Ингриде Шимоните — сопернице во втором туре — Науседа заявил, что своей главной миссией видит объединение людей.

«Я постараюсь объединять людей Литвы, объединять литовские партии. Я постараюсь, чтобы в Литве было меньше озлобленности, меньше бессмысленной конкуренции (…) Я считаю, что Литва действительно заслужила быть государством благополучия, в котором не нужно высокими и заостренными заборами отгораживать более состоятельных от живущих более бедно. В котором небогатым людям не нужно садиться в свои машины с охраной и сопровождать в школу. В котором все живут в согласии и не ощущают огромной социальной разницы, региональной разницы», — сказал Науседа.

Кроме прочего, он пообещал изменить ритм жизни канцелярии президента в дворце на площади Дауканто. По его словам, эта резиденция станет открыта абсолютно для всех категорий граждан и групп общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 26 мая прошел второй тур президентских выборов, в которых за победу боролись кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа. Науседа победил с результатом в 65,86%. Ингрида Шимоните получила 32,86%.