Калуга, 27 мая, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Калужская область реализует национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Цель проекта — обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экономического развития, до конца 2019 года планируется заключить 28 соглашений между ведомством и промышленными предприятиями, которые позволят производителям воспользоваться дополнительными мерами государственной поддержки.

Admoblkaluga.ru На Людиновском тепловозостроительном заводе

В частности, речь идёт о получении финансовой помощи от федерального Фонда развития промышленности в виде льготных займов на период до пяти лет под 1% годовых. Эти средства предусмотрены для реализации проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов и организацию импортозамещающих производств.

Дополнительно в рамках проекта «Производительность труда и поддержка занятости», проводится бесплатное обучение сотрудников предприятий методикам бережливого производства, а также по программам «Лидер производительности» и «Экспортные акселераторы». Кроме того, с целью поддержки занятости предприятия имеют возможность за счет бюджетных средств переобучать сотрудников по различным направлениям.

В настоящее время в регионе уже заключено порядка пяти соглашений — с АО «Людиновский тепловозостроительный завод», АО «Людиновокабель», ОАО «Калужский турбинный завод», ООО «Кондровская бумажная компания» и с ООО «Элмат».

Также Минэкономики Калужской области подпишет соглашения с АО «Калужский завод электронных изделий», ООО «НПО «Телеметрия», ООО «Агрисовгаз», ПАО «Козельский механический завод», АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» и ООО «Полотняно-заводская бумажная мануфактура».