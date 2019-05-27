Петропавловск-Камчатский, 27 мая, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Депутаты камчатского села Соболево написали письмо президенту России Владимиру Путину. Камчатцы пожаловались на то, что их село превратили в резервацию. Крупная компания, под контролем которой находится единственная дорога, ведущая в Петропавловск-Камчатский, где есть хоть какая-то медицина и прочие необходимые людям услуги, не разрешает им этой дорогой пользоваться. Также жители Соболево рассказали, что в их богатейшем районе для людей не делается совсем ничего и жить там уже просто невозможно. Селяне просят президента о помощи, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«За последние 20 лет в нашем районе не построено ни одного квадратного метра жилья. Это одна из главных причин, по которой наш район покидают жители. А ведь наш Соболевский район богат рыбой, золотом, углем, здесь много и других полезных ископаемых. Несмотря на добываемые здесь несметные богатства, наш район — полностью дотационный. Газ, который добывается в нашем районе, для жителей наших продается дороже, чем где-либо в нашей стране. Даже в Петропавловске-Камчатском, до которого труба тянется еще более 500 км, газ стоит дешевле, чем для нас», — привело слова депутатов села из обращения к главе государства ИА Кам 24

Но основная часть письма посвящена дороге. Единственная дорога из села Соболево в Петропавловск-Камчатский, как утверждают депутаты, находится под контролем газовой компании «Газпром трансгаз Томск». И селянам, как следует из обращения, пользоваться ей не разрешают:

«Только по их желанию и только с избирательным подходом каждому жителю села хозяева технической дороги решают, кому можно проезжать по дороге, а кому нельзя. Но даже этот проезд ужесточили. Придумали четные и нечетные числа проезда, меняются временные рамки проезда, если не успел вовремя проехать, найдут повод забрать пропуск и больше не выдавать. Мы, жители Соболевского района, более 10 лет ждали, что будет выполнено обещание по строительству альтернативной дороги и жителям нашего района не нужно будет спрашивать разрешения у кого-то на проезд в краевой центр. Но дороги нет. А репрессии в отношении жителей только усиливаются», — написали депутаты села Соболево.

Сельские парламентарии убеждены, что никто не может ограничивать право людей на свободное передвижение. Единственный проезд до Петропавловска-Камчатского называют в Соболево «дорогой жизни»:

«От благосклонности владельцев дороги зависит поездка в город к врачу, оформление медицинских документов, прохождение медкомиссии, иных документов, которые можно оформить только в краевом центре! От благосклонности владельцев дороги зависит, смогут к жителю села приехать родственники или нет, смогут ли они потом уехать обратно», — написали сельские депутаты Владимиру Путину.

В своем письме селяне написали еще много чего — накипело-наболело. Написали они о том, что испытывают зависть к другим регионам России, например к Приморью, Крыму и Калужской области, которые видели по телевизору.

Глава района Василий Куракин не видит ничего необычного в том, что Соболевский район дотационный — они, по словам чиновника, на Камчатке все такие. Глава оперативно сообщил, что некоторые из депутатов, написавших письмо президенту, свои подписи уже отозвали. А за дорогу, по которой селянам запрещают ездить к доктору в больницу, опять же, по словам чиновника, район получает в виде налогов 120 млн рублей в год. Газовики помогают школе и детскому саду. И даже договоренность с газовиками есть по поводу проезда:

«У нас договоренность: 15 машин, которые возят продукты питания, ездят неограниченно. Машины жителей тоже ездят, пропуска выписываются сроком на один год. Ограничения действуют только для большегрузных машин», — сказал Василий Куракин.

С отсутствием жилья в Соболево Куракин тоже не согласен — строили дом в 2003 году.

«К тому же в районе очень много брошенного жилья, в котором никто не живет. Мы его отремонтируем, предоставим нуждающимся», — уточнил глава района.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая жалоба главе государства с Камчатки. В феврале 2019 года представители коренных народов полуострова пожаловались Владимиру Путину на беззакония Росрыболовства. Ведомство изрядно измучило аборигенов безосновательными и обидными отказами в праве на рыбалку на родной земле.

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